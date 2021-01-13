Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане

В Южном Судане задержаны блогер Илья Варламов, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и двое их спутников. Об этом сообщается на сайте Варламова.

Отмечается, что россиян задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу.

«Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении», — сказал Варламов.

По его словам, задержанных обвиняют в том, что » нет разрешения какого-то министерства дикой природы».

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