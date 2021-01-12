Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca
Полина Рутковская
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.
Оценка вакцины будет проведена в ускоренном режиме, указано в сообщении.
Ранее европейский регулятор одобрил использование на территории Евросоюза двух вакцин от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.
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