В Москве во вторник ожидается до -12°C

В Москве во вторник, 12 января, ожидается облачность с прояснениями, а также осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит -10°C — -12°C. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометра опустятся до -14°C — -16°C.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Кроме того, синоптики предупреждают об образовании гололедицы.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.