Двое сотрудников Капитолия были отстранены после штурма 6 января
Двое сотрудников Капитолия были отстранены от работы на фоне событий с захватом здания 6 января. Об этом сообщает The Washington Post.
При этом еще полтора десятка попали под внутреннее расследования на фоне событий прошлой недели.
Ранее о своей отставке также заявил и. о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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