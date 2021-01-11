Институт «Вектор» выделил британский штамм коронавируса
Государственный научный центр «Вектор» выделил британский штамм коронавируса еще в декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты центра изучают штамм.
Ранее сообщалось, что в России в конце 2020 года выявили заражение британским штаммом.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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