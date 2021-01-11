Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна митингуют возле посольства республики в Москве в понедельник, 11 января. Об этом информирует корреспондент РИА «Новости».

Отмечается, что возле здания посольства в Армянском переулке присутствуют несколько десятков человек. На месте дежурит полиция. Обстановка у здания диппредставительства спокойная.

Ранее стало известно, что Пашинян прибыл в российскую столицу, где пройдут трехсторонние переговоры армянского премьера с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

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