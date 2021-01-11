Заключенный колонии обманул граждан на 30 млн рублей с помощью телефона

Руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры России Владимир Макаров заявил, что осужденный с помощью мобильного телефона «заработал» свыше 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о заключенном в колонии Рязанской области. Так, мужчина незаконно использовал сотовую связь и обманул граждан.

Макаров также рассказал, что осужденные в Вологодской области с помощью мобильных телефонов пропагандировали тюремную субкультуру.

Он добавил, что в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первое полугодие 2020 года — 22 тысячи. По его словам, ФСИН России стоит повышать эффективность мер по борьбе с наличием мобильных телефонов у заключенных.

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