СМИ: самолет Sriwijaya Air упал в воду, найдены обломки и тела
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, по предварительным данным, упал в воду недалеко от Джакарты. Об этом информирует агентство Xinhua со ссылкой на местное ТВ.
Отмечается, что в воде найдены обломки лайнера и тела пассажиров.
По данным агентства, представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты, это произошло через 4 минуты после его вылета из индонезийской столицы. Отмечалось, что на борту лайнера находились более 50 человек.
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