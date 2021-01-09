Индонезийский Boeing 737 потерял высоту 10 000 футов за минуту

Индонезийский Boeing 737-500, выполнявший рейс SJ182 из Джакарты потерял высоту более чем на 10 тыс. футов (3048 метра) менее чем за одну минуту, сообщает сервис Flightradar24.

По данным сервиса, потеря высоты произошла примерно через 4 минуты после вылета из Джакарты.

Известно, что на борту были боле 50 человек, включая детей. Связь с рейсом авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшегося в Понтианак, пропала вскоре после взлета.