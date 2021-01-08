Рухнувший под Петербургом самолет столкнулся с другим самолетом в воздухе

Прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет, упавший в Ленинградской области, столкнулся с другим воздушным судном в воздухе, передает ТАСС.

По предварительным данным, пилот самолета Cessna без пассажиров столкнулся с самолетом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира.

По информации ведомства, самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.

Транспортная прокуратура также подтвердила гибель троих человек.

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