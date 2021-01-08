Рухнувший под Петербургом самолет столкнулся с другим самолетом в воздухе
Ольга Якушева
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Прокуратура сообщила, что легкомоторный самолет, упавший в Ленинградской области, столкнулся с другим воздушным судном в воздухе, передает ТАСС.
По предварительным данным, пилот самолета Cessna без пассажиров столкнулся с самолетом Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира.
По информации ведомства, самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.
Транспортная прокуратура также подтвердила гибель троих человек.
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