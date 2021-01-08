В России выявлено еще 23 652 новых случая коронавируса
Анна Светлова
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В России выявили 23 652 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 027), Санкт-Петербурге (3 017), Московской области (1 226).
В стране за прошедший день выздоровели 21 677 пациентов, скончались 454.
За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 355 794 жителей России, вылечились 2 731 129 человек, умерли 60 911.
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