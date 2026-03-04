ВВС Израиля завершили волну атак по военным целям в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля завершили волну атак по военным целям в Тегеране, в ходе которой нанесли удары по иранским командным центрам. Об этом сообщает Армия обороны (ЦАХАЛ) еврейского государства в своем Telegram-каналеhttps://t.me/idfofficial/16683.

Отмечается, что в рамках этих ударов израильские летчики сбросили десятки боеприпасов на командные центры служб внутренней безопасности и добровольческой полувоенной организации «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.