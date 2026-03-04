Дроны атаковали здание ЦРУ на Ближнем Востоке

За последние два дня объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в разведке и в Персидском заливе.

Отмечается, что иракский объект был поражен двумя дронами. В момент атаки американских военнослужащих на месте не было.

По словам источников, на объекте ЦРУ в Саудовской Аравии также никто не пострадал.

ЦРУ и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне пока не комментировало ситуацию.

До этого иранский беспилотник ударил по американской базе «Виктория» возле аэропорта в Багдаде.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.