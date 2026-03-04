Размер шрифта
Армия

В трех городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Режим угрозы атаки беспилотников объявили в трех городах Татарстана — Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Об этом говорится в уведомлении официального приложения МЧС России, пишет РИА Новости.

В сообщении предупреждается об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на эти города. Жителям рекомендовано принять меры безопасности, спуститься в укрытие — например, в подвал или паркинг — и не подходить к окнам.

В МЧС также призвали граждан сохранять внимательность и соблюдать осторожность.

Помимо того министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что школы региона перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки БПЛА. Он добавил, что ученики второй смены могут начать учиться очно, если будет официальная отмена угрозы атаки БПЛА.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 марта сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Отмечается, что 21 дрон сбили над Волгоградской областью. По четыре БПЛА российские военные уничтожили над Ростовской и Белгородской областями, два — над Астраханской областью, один — над Курской областью.

Ранее ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке.

 
