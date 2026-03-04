В Госдуме предложили маркировать созданные ИИ карточки товаров на маркетплейсах

Продавцов на маркетплейсах нужно обязать маркировать товары, карточки которых сгенерированы искусственным интеллектом, чтобы не обманывать покупателей. С таким предложением с беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Маркетплейсы заполонили товары, фотографии которых обработаны или полностью сгенерированы нейросетями. Люди платят деньги за «кота в мешке», и это не просто обидно, это прямое нарушение их прав. Я предлагаю несколько конкретных мер, которые помогут навести порядок в этой сфере. Первое и самое важное — ввести обязательную маркировку контента, созданного или существенно измененного с помощью искусственного интеллекта. Нужно, чтобы покупатель сразу видел: этот товар нарисован нейросетью, его реальный вид может отличаться. Маркировка должна быть понятной, заметной, наноситься до или одновременно с просмотром карточки товара. Это даст человеку возможность осознанно принимать решение», — сказал он.

Панеш подчеркнул, что в России нужно законодательно запретить использование картинок, не соответствующих реальному товару, а площадки обязать блокировать ИИ-контент без маркировки.

«Нужно закрепить в законодательстве о защите прав потребителей прямой запрет на использование ИИ-изображений, которые не соответствуют реальному товару. Сегодня закон требует предоставлять достоверную информацию о товаре, и красивая ИИ-картинка, не совпадающая с реальностью, — это прямое нарушение. Но на практике доказать умысел сложно. Нужны четкие критерии: если изображение создано нейросетью и не подтверждено реальными фотографиями товара с разных ракурсов, продавец должен нести ответственность за введение потребителя в заблуждение. Третье – обязать маркетплейсы внедрять системы выявления ИИ-сгенерированного контента и блокировать карточки товаров, где такой контент используется без соответствующей маркировки и без привязки к реальным фотографиям. Наши российские маркетплейсы тоже должны активнее внедрять подобные инструменты, блокировать «сомнительные» карточки еще на этапе загрузки, чтобы недобросовестные продавцы не могли тиражировать обман», — добавил он.

По мнению депутата, введение больших штрафов для продавцов сделает использование сгенерированных изображений для обмана покупателей невыгодным.

«Необходимо усилить ответственность продавцов за использование ИИ-изображений, не соответствующих реальному товару. Штрафы должны быть ощутимыми, чтобы мошенничество с «нарисованными» вещами стало экономически невыгодным. Кроме того, нужно упростить процедуру возврата товаров, купленных на основе вводящих в заблуждение изображений. Пятое – провести разъяснительную работу с потребителями. Люди должны знать, что нейросети активно используются для создания привлекательных, но лживых картинок. Нужно объяснять, как отличить реальное фото от сгенерированного, на что обращать внимание. Чем более информированными будут покупатели, тем меньше у мошенников шансов нажиться на обмане», — заключил он.

Ранее стало известно, что россияне стали лучше распознавать ИИ-контент, но не считают, что маркировка защитит от мошенников.