В МИД РФ назвали прицельным и спланированным удар по школе в Иране

Удар по школе в Иране, после которого не выжили более сотни детей, говорит о расчеловечивании, запредельной жестокости и цинизме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, не было никаких заявлений о том, что удар по иранской школе был случайным. Она также обратила внимание, что все случилось в первые часы операции Израиля и США, то есть не в хаосе.

«Прицельность удара по школе в Иране говорит о том, что это было спланировано», — заявила Захарова.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле». По данным местных властей, кроме 168 школьниц не выжили и 14 сотрудников образовательного учреждения.

Ранее Иран ударил по американской базе в Багдаде.