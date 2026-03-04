Размер шрифта
В Госдуме выступили против рекламных звонков по вечерам

Депутат Чернышов предложил ограничить рекламные звонки и SMS по вечерам
В России предложили ограничить рекламные звонки, SMS и push-уведомления во внерабочее время. С инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву обратился депутат Госдумы Борис Чернышов, текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

В обращении депутат отметил, что такие сообщения часто вызывают раздражение у пользователей и снижают доверие к цифровым сервисам. Он сослался на исследование российского коммуникационного агентства Faves Communications, согласно которому рекламные звонки раздражают 52% опрошенных россиян, рассылки в мессенджерах — 46%, а push-уведомления — 43%.

По словам Чернышова, подобная практика формирует устойчивое недовольство пользователей и может наносить репутационный ущерб самим компаниям. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность запрета на отправку рекламных звонков, SMS и push-уведомлений во внерабочие часы с обязательным учетом часового пояса абонента.

Депутат подчеркнул, что речь идет не о создании дополнительных барьеров для бизнеса, а о формировании более цивилизованных и уважительных стандартов цифровой коммуникации.

Ранее в Госдуме предложили заблокировать массовые вызовы, совершаемые компаниями без договора с операторами связи и без согласия абонента.

 
