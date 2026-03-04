В Иране отключен интернет уже более трех дней

Государственные меры по ограничению работы интернета в Иране действуют уже более трех дней. Об этом в соцсети X сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Данные сети показывают, что Иран отключен от интернета более 84 часов», — говорится в публикации.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В тот же день интернет пропал практически на всей иранской территории.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что в Иране определились с выбором нового верховного лидера.