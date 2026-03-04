Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Мерц призвал усилить давление на Россию после встречи с Трампом

Мерц: мы должны усилить давление на Москву
Axel Schmidt/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад «усилить давление» на Россию и подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться. Об этом Мерц написал на своей странице в соцсети X.

«Военные действия на Украине должны закончиться. В этом вопросе я согласен с президентом Трампом. Те, кто борется за безопасность и справедливость на Ближнем Востоке, должны хотеть безопасности и справедливости и в Европе. Мы должны усилить давление на Москву», — отметил Мерц.

3 марта президент США Дональд Трамп встретился с Мерцем в Белом доме. Американский лидер рассказал, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Также Мерц заявил, что изложил Трампу позицию о том, что европейцы не примут соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия.

До встречи двух лидеров издание Politico написало, что Мерц намерен воспользоваться хорошими отношениями с Трампом, чтобы склонить его на сторону Украины.

Ранее фон дер Ляйен обсудила с Зеленским «зависший» кредит Украине и санкции против РФ.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!