Мерц призвал усилить давление на Россию после встречи с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад «усилить давление» на Россию и подчеркнул, что конфликт на Украине должен закончиться. Об этом Мерц написал на своей странице в соцсети X.

«Военные действия на Украине должны закончиться. В этом вопросе я согласен с президентом Трампом. Те, кто борется за безопасность и справедливость на Ближнем Востоке, должны хотеть безопасности и справедливости и в Европе. Мы должны усилить давление на Москву», — отметил Мерц.

3 марта президент США Дональд Трамп встретился с Мерцем в Белом доме. Американский лидер рассказал, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». Также Мерц заявил, что изложил Трампу позицию о том, что европейцы не примут соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия.

До встречи двух лидеров издание Politico написало, что Мерц намерен воспользоваться хорошими отношениями с Трампом, чтобы склонить его на сторону Украины.

Ранее фон дер Ляйен обсудила с Зеленским «зависший» кредит Украине и санкции против РФ.