Стало известно, когда начнется церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана

IRNA: прощание с Хаменеи начнется вечером в среду и продлится три дня

Глава исламского координационного совета исламской республики Мохсен Махмуди заявил, что церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменени начнется вечером в среду. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«На молитвенной площади имени имама Хомейни народ сможет попрощаться со священным телом погибшего вождя уммы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония продлится три дня.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее стало известно, что интернет в Иране отключен уже более трех дней.