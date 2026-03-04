«Он уже давно мертв»: как менялся Джим Керри

26 февраля Джим Керри пришел на церемонию премии «Сезар». Однако в этот раз появление актера породило не просто множество слухов, а почти что теорию заговора.

На церемонии Керри вручили почетную награду за вклад в кинематограф. Он произнес речь на французском. Чуть позже, в беседе с журналистами, он отметил, что долго работал над своим произношением, но услышав с какой невероятной скоростью говорят люди вокруг, Керри понял — «он труп» («I'm dead» ― именно за эти вырванные из контекста слова и зацепились конспирологи).

Кроме того, как отметили некоторые пользователи сети, обычно актер ведет себя экспрессивно, а в этот раз был спокойным. Также он не критиковал представителей киноиндустрии, как прежде, а наоборот — благодарил их.

И ключевой момент, на котором заострили внимание юзеры, внешность: изменившийся цвет глаз, другая форма носа и челюсти.

Балерина Анастасия Волочкова, которая не раз рассказывала о романе с голливудской звездой, заявила, что появившийся на публике человек — не настоящий Джим Керри, потому что актер уже давно умер.

Так как же изменился за эти годы Джим Керри? Или — каким был актер до появления «двойника» на премии — в галерее «Газеты.Ru».