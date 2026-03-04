Спецборт МЧС доставил в РФ покинувших Иран россиян

ТАСС: самолет с россиянами, покинувшими Иран, прибыл в Жуковский из Баку

Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном, приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в РФ доставили 117 граждан, в том числе 54 ребенка. Их забрали из аэропорта Ленкорани на юго-востоке Азербайджана.

Накануне мать российского теннисиста Андрея Рублева сообщила РИА Новости, что ее сын, а также российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул. Для теннисистов был организован спецрейс.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее из Дубая в Минск вылетел вывозной рейс.