Трамп разозлился после слов Мерца об Испании

NYT: Мерц выступил в защиту Испании и Британии, что вызвало раздражение Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало неоднозначную реакцию американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что накануне в Белом доме Мерц присоединился к обсуждениям об общем союзнике США и Германии — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил канцлера ФРГ как друга, критикуя при этом других европейцев. Мерц почти все время молчал. Однако позже, в ходе обеда, выступил в защиту Испании и Британии как союзников, что «вызвало раздражение Трампа», говорится в публикации.

По словам журналистов, канцлер заявил, что не хотел публично углублять эту дискуссию и добавил, что критика Трампа в отношении Испании и Британии была неоправданной.

3 марта Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией, так как она отказалась увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Испанское правительство отреагировало на угрозы со стороны Соединенных Штатов. В Мадриде подчеркнули, что Испания обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты.

Великобритания же, по мнению Трампа, должна была поддержать США в атаке на Иран.

Ранее Мерц отказался «читать нотации» союзникам из-за Ирана.