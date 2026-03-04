Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп разозлился после слов Мерца об Испании

NYT: Мерц выступил в защиту Испании и Британии, что вызвало раздражение Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало неоднозначную реакцию американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что накануне в Белом доме Мерц присоединился к обсуждениям об общем союзнике США и Германии — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил канцлера ФРГ как друга, критикуя при этом других европейцев. Мерц почти все время молчал. Однако позже, в ходе обеда, выступил в защиту Испании и Британии как союзников, что «вызвало раздражение Трампа», говорится в публикации.

По словам журналистов, канцлер заявил, что не хотел публично углублять эту дискуссию и добавил, что критика Трампа в отношении Испании и Британии была неоправданной.

3 марта Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией, так как она отказалась увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Испанское правительство отреагировало на угрозы со стороны Соединенных Штатов. В Мадриде подчеркнули, что Испания обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты.

Великобритания же, по мнению Трампа, должна была поддержать США в атаке на Иран.

Ранее Мерц отказался «читать нотации» союзникам из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!