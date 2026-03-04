Размер шрифта
СМИ: США готовят курдское восстание в Иране

CNN: ЦРУ вооружает курдов для организации восстания в Иране
Osman Orsal/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов вооружает курдские силы, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN.

«ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране. По словам источников, администрация Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки», — передает американский телеканал.

Как отмечается, иранские курдские вооруженные формирования насчитывают несколько тысяч бойцов и расположены вдоль ирано-иракской границы, преимущественно в иракском Курдистане. С начала конфликта несколько группировок выступили с заявлениями об активных действиях, а также призывали иранские вооруженные силы к дезертирству. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана наносит удары по курдским формированиям, сообщает CNN.

3 марта КСИР сообщил, что обстрелял курдские позиции, расположенные вдоль границы, десятками беспилотников.

Ранее взрывы прогремели в иранском городе Кум, где назначат верховного лидера Исламской Республики.

 
