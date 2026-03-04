Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Новые правила возврата авиабилетов в России станут заметным шагом в сторону усиления гарантий для пассажиров, но создадут дополнительную нагрузку на авиакомпании, сообщила «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. По ее словам, это чревато подорожанием авиабилетов и ростом претензий со стороны пассажиров.

Правительство с 1 марта 2026 года расширяет права авиапассажиров: при задержке рейса более чем на 30 минут можно будет вернуть деньги даже за невозвратный билет, а для детей до 12 лет вводится скидка 50% на перелет. Инициатива направлена на усиление защиты потребителей и снижение расходов семей с детьми. Однако для авиакомпаний нововведения означают пересмотр финансовых моделей и возможную корректировку тарифной политики.

«Особенно чувствительными изменения окажутся для перевозчиков, которые активно используют модель продажи невозвратных билетов. Ранее такие тарифы обеспечивали стабильный денежный поток: пассажир выбирал более низкую цену, принимая риск потери средств при отказе от поездки. Теперь даже задержка рейса на полчаса дает основание требовать возврата средств, что формирует для компаний новые финансовые риски. Дополнительное давление на выручку окажет обязательная 50-процентная скидка на билеты для детей до 12 лет. В совокупности это может привести к пересмотру ценовой политики. Чтобы компенсировать выпадающие доходы, перевозчики, вероятно, будут корректировать стандартные тарифы и сокращать объем промо-предложений», — отметила Сорокина.

Таким образом, полностью исключать рост цен на авиабилеты нельзя, уточнила аналитик.

По мнению Сорокиной, новые правила способны увеличить количество претензий со стороны пассажиров.

«Появляется четко прописанное основание для возврата средств, что потенциально расширяет поле для споров. В то же время резкого скачка обращений ожидать не стоит. Практика показывает, что даже при задержках многие пассажиры предпочитают воспользоваться рейсом, а не отказываться от перелета ради возврата денег», — считает аналитик.

По ее мнению, реализация инициативы во многом будет зависеть от технологической готовности авиакомпаний. Потребуется доработка информационных систем, чтобы автоматически фиксировать задержки, обрабатывать обращения и оперативно возвращать средства, уверена Сорокина.

«Кроме того, ключевым фактором станет соблюдение расписания. Чем чаще происходят сбои, тем выше финансовая нагрузка на перевозчиков в виде обязательных возвратов», — заключила аналитик.

