Израиль грозится ликвидировать любого нового лидера Ирана

Любой новый лидер Ирана станет безоговорочной целью Израиля для ликвидации, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

По его словам, уничтожен будет тот лидер, который будет назначен действующим руководством Ирана, «чтобы продолжать следовать плану истребления Израиля, угрожать США, свободному миру, странам на Ближнем Востоке и подавлять иранский народ».

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников сообщила, что сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба рассматривается как главный кандидат на должность верховного лидера. По словам собеседников издания, официальное объявление о его назначении может состояться утром 4 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Кац заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.