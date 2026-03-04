Песков призвал МОК прояснить отстранение России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Матч ТВ» назвал правильной позицией решение Международного олимпийскоко комитета (МОК) не вводить санкции против США после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, аналогичный взгляд должен быть и в отношении России.

«Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — заявил Песков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Как рассказал Трамп, действия Вашингтона и еврейского государства обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, его спасти не удалось. Иран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

