Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пропавшего в Ленобласти подростка нашли в Туле с еще одной жертвой мошенников

Следователи нашли живым подростка, пропавшего в Ленобласти
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Следователи установили местонахождение молодого человека, который несколько дней назад пропал в Ленобласти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по региону.

Более подробную информацию сотрудники ведомства пообещали опубликовать позже.

По данным Baza, вместе со школьником нашли еще одну девушку, которая также стала жертвой мошенников. Вместе они по требованию аферистов записывали видео о собственном похищении.

«Сегодня парня и девушку нашли в Туле – они живы и находятся в безопасности. Обстоятельства их пропажи выясняют следователи», – сообщается в публикации.

О том, что 17-летний молодой человек пропал, стало известно 2 марта. К тому моменту он не выходил на связь с родными несколько дней.

Telegram-каналы сообщали, что с семьей несовершеннолетний общался каждый день, хоть и переехал от них. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На поиски вышли волонтеры из двух отрядов.

Ранее юноша пропал после того, как поговорил с мошенниками о данных из военкомата.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!