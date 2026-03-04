Пропавшего в Ленобласти подростка нашли в Туле с еще одной жертвой мошенников

Следователи установили местонахождение молодого человека, который несколько дней назад пропал в Ленобласти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по региону.

Более подробную информацию сотрудники ведомства пообещали опубликовать позже.

По данным Baza, вместе со школьником нашли еще одну девушку, которая также стала жертвой мошенников. Вместе они по требованию аферистов записывали видео о собственном похищении.

«Сегодня парня и девушку нашли в Туле – они живы и находятся в безопасности. Обстоятельства их пропажи выясняют следователи», – сообщается в публикации.

О том, что 17-летний молодой человек пропал, стало известно 2 марта. К тому моменту он не выходил на связь с родными несколько дней.

Telegram-каналы сообщали, что с семьей несовершеннолетний общался каждый день, хоть и переехал от них. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На поиски вышли волонтеры из двух отрядов.

Ранее юноша пропал после того, как поговорил с мошенниками о данных из военкомата.