Иран ударил по американской базе в Багдаде

Иранский беспилотник нанес удар по американской базе «Виктория» возле аэропорта в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает Sabereen news.

«Момент атаки беспилотника на американскую базу в Багдадском международном аэропорту», — говорится под постом с кадрами удара.

Накануне беспилотники Вооруженных сил Ирана атаковали военную базу США в иракском Эрбиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Трамп назвал частью войны атаки на американские базы.