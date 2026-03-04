Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет заменить США и НАТО в Европе в рамках своей «ядерной стратегии». Об этом в соцсети Х написал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Макрон – это маленький Наполеон. Он хочет заменить США и НАТО в рамках своей ядерной стратегии, призванной утвердить независимость Европы и отделиться от США. Это типично для Макрона: он постоянно подталкивает к войне с Россией и вытесняет США и НАТО из Европы», – отметил аналитик.

2 марта Макрон сообщил, что Франция увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное число.

Также агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия решили активизировать сотрудничество по вопросам ядерного сдерживания и создали совместную группу для координации стратегической доктрины и учений.

Кроме того, в марте премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что Варшава ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания.

В конце февраля издание Politico написало, что Евросоюз рассчитывает на то, что Макрон в ближайшее время представит конкретные шаги, которые позволят расширить французский «ядерный зонтик» на всю Европу.

Ранее в Совфеде раскритиковали планы Франции засекретить число ядерных боеголовок.