Эксперт: блокировка VPN в России непоправимо ударит по медицине

Роскомнадзор начал более тщательно блокировать VPN-сервисы, популярность которых среди жителей растет на фоне запрета многих ресурсов, включая Telegram, отметил IT-эксперт Денис Кусков. В беседе с Tsargrad.tv он предупредил, что такие действия будут иметь и негативные последствия, в том числе отразятся на сфере медицины и фармацевтики.

Специалист напомнил, что на многие сайты сегодня россияне могут заходить исключительно с помощью VPN, на фоне чего РКН и усилил работу по блокировке соответствующих сервисов. Однако все VPN-сервисы убрать невозможно, более того – такой сценарий грозит большими последствиями, подчеркнул он.

«Большая проблема в том, что VPN-сервисами на сегодняшний момент пользуются не просто частные люди, а организации, врачи, фармацевты, которые, по сути, создают лекарства, — пояснил Кусков. — Если мы будем жить в отрыве от международной практики, мы не сможем помогать гражданам России – создавать новые лекарства, которые будут помогать им выживать».

В данном контексте бездумная блокировка сервисов грозит непоправимыми последствиями, поэтому важно принимать решения более обдуманно, заключил эксперт.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что РКН закрыл возможность прямого подключения к зарубежным серверам. Утверждается, что для этого применяется специально разработанная нейросеть, которая анализирует поведение сетей с целью выявления признаков использования VPN-протоколов и в дальнейшем блокирует соответствующие узлы.

Однако 2 марта РКН опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, подчеркнув, что эти данные не соответствуют действительности.

В Госдуме ранее прокомментировали сообщение о введении штрафов за использование VPN.