Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт: блокировка VPN в России непоправимо ударит по медицине

IT-эксперт Кусков: блокировка VPN в РФ ударит по медицине и фармацевтике
Shutterstock

Роскомнадзор начал более тщательно блокировать VPN-сервисы, популярность которых среди жителей растет на фоне запрета многих ресурсов, включая Telegram, отметил IT-эксперт Денис Кусков. В беседе с Tsargrad.tv он предупредил, что такие действия будут иметь и негативные последствия, в том числе отразятся на сфере медицины и фармацевтики.

Специалист напомнил, что на многие сайты сегодня россияне могут заходить исключительно с помощью VPN, на фоне чего РКН и усилил работу по блокировке соответствующих сервисов. Однако все VPN-сервисы убрать невозможно, более того – такой сценарий грозит большими последствиями, подчеркнул он.

«Большая проблема в том, что VPN-сервисами на сегодняшний момент пользуются не просто частные люди, а организации, врачи, фармацевты, которые, по сути, создают лекарства, — пояснил Кусков. — Если мы будем жить в отрыве от международной практики, мы не сможем помогать гражданам России – создавать новые лекарства, которые будут помогать им выживать».

В данном контексте бездумная блокировка сервисов грозит непоправимыми последствиями, поэтому важно принимать решения более обдуманно, заключил эксперт.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что РКН закрыл возможность прямого подключения к зарубежным серверам. Утверждается, что для этого применяется специально разработанная нейросеть, которая анализирует поведение сетей с целью выявления признаков использования VPN-протоколов и в дальнейшем блокирует соответствующие узлы.

Однако 2 марта РКН опроверг информацию о закрытии возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам, подчеркнув, что эти данные не соответствуют действительности.

В Госдуме ранее прокомментировали сообщение о введении штрафов за использование VPN.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!