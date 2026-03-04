Российский сенатор предложил вернуться к старой экзаменационной системе с билетами

Гибатдинов: в нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование

Член комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов предложил не вводить дополнительный устный экзамен по истории перед ОГЭ, а вместо этого вернуться к старой экзаменационной системе с билетами и устными ответами. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал решение Минпросвещения о добавлении с 2027-2028 учебного года обязательного устного экзамена по истории как допуска к ОГЭ для девятиклассников. Без того перегруженные дети будут волноваться и нервничать перед устным собеседованием по истории, помимо подготовки к ОГЭ, отметил Гибатдинов.

«В нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование. <...> Необходимо вернуться к нормальным билетам, устным ответам, зачетам - как было раньше. Тогда и история будет изучаться не для галочки перед ОГЭ», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что после введения ЕГЭ и ОГЭ и перехода к Болонской системе образование его качество падает, дети и учителя находятся в постоянном стрессе, а вместо реального глубокого понимания предмета школьников просто «натаскивают» на тесты.

18 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Ими стали профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

Также он добавил, что серьезных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом не будет.

Ранее были названы самые популярные направления в российских вузах.