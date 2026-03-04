Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский сенатор предложил вернуться к старой экзаменационной системе с билетами

Гибатдинов: в нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Член комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов предложил не вводить дополнительный устный экзамен по истории перед ОГЭ, а вместо этого вернуться к старой экзаменационной системе с билетами и устными ответами. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал решение Минпросвещения о добавлении с 2027-2028 учебного года обязательного устного экзамена по истории как допуска к ОГЭ для девятиклассников. Без того перегруженные дети будут волноваться и нервничать перед устным собеседованием по истории, помимо подготовки к ОГЭ, отметил Гибатдинов.

«В нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование. <...> Необходимо вернуться к нормальным билетам, устным ответам, зачетам - как было раньше. Тогда и история будет изучаться не для галочки перед ОГЭ», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что после введения ЕГЭ и ОГЭ и перехода к Болонской системе образование его качество падает, дети и учителя находятся в постоянном стрессе, а вместо реального глубокого понимания предмета школьников просто «натаскивают» на тесты.

18 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Ими стали профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

Также он добавил, что серьезных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом не будет.

Ранее были названы самые популярные направления в российских вузах.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!