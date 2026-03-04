Юноша пропал после того, как поговорил с мошенниками о данных из военкомата

Пропавшего в Калуге юношу после разговора с аферистами нашли в Подмосковье

Жителя Калуги нашли в Подмосковье после общения с аферистами. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Поиски молодого человека начали после обращения его отца. По словам мужчины, 21-летний сын вел себя странно и ушел из дома, забрав ценности.

Как выяснилось позже, неизвестные представились юноше сотрудниками военкомата, и якобы для обновления данных попросили отсканировать QR-код.

Затем лжесотрудники разных структур заявили, что мужчина стал пособником преступников, поэтому он должен показать все ценности в доме. После этого вещи юноша сбросил курьеру из окна.

Позже аферисты убедили молодого человека поехать в Наро-Фоминск, заселиться в гостиницу и там передать остальные вещи.

В результате юношу нашли в гостинице. К этому моменту он передал мошенникам вещи на сумму 8,7 млн рублей. В обоих случаях их забирал один курьер.

«Злоумышленник признался, что сдал украшения в московский ломбард, а деньги перевел на счет куратора», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

