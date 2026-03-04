Размер шрифта
В России ответили на заявления о том, что война в Иране – это сигнал для Москвы

Политолог Матюшенков: угрозы Москве из-за войны в Иране – вброс западных СМИ
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В западных СМИ конфликт на Ближнем Востоке называют «звоночком» для Москвы, утверждая, что Иран стал для США тренировочным плацдармом для будущих операций, в том числе – в России. Однако такие сообщения – это не более, чем информационный вброс, считает политолог Дмитрий Матюшенков. В беседе с Tsargrad.tv он назвал такие материалы глупостью, подчеркнув, что их цель – привлечь внимание кликбейтными заголовками.

Сигналом для Москвы войну в Иране назвала, в частности, британская газета The Telegraph, после чего эту информацию подхватили другие западные СМИ. Эксперт подчеркнул, что это классический пример «медийной истерии», в которой яркие заголовки важнее объективного отражения реальности.

«Внимательно глядя на их содержимое, становится понятно, что за громкими заголовками скрывается откровенный информационный вброс, рассчитанный, скорее, на привлечение внимания, а не на объективное освещение событий», — подчеркнул политолог.

Подобные статьи, по мнению Матюшенкова, нацелены на то, чтобы представить США как страну, способную разобраться с неугодными режимами, однако на практике прогнозы остаются прогнозами, что будет и на Ближнем Востоке. Само сравнение Ирана и России – это глупость, так как эти страны критически разные по всем стратегическим параметрам, подчеркнул политолог.

«Сравнение России и Ирана представляется некорректным. Ядерный статус России остаётся непререкаемым фактором сдерживания, который западные аналитики прекрасно понимают, но игнорируют в публикациях для массовой аудитории», — заключил эксперт.

Напомним, в операции США против Ирана задействованы более 50 тыс. тысяч военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики. По данным Центрального командования ВС США, в настоящее время подкрепление задействованным военным «находится в пути».

При этом сегодня Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане. ВМС КСИР совершили обстрел ракетами Qadr-380 и Talaiyeh военного корабля, который находился в 650 км от побережья Исламской Республики.

Премьер Канады ранее назвал провалом международного порядка конфликт на Ближнем Востоке.

 
