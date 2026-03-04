Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1470-й

Трамп заявил, что США «по-глупому» бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток.
🔴 В поселке Суземка Брянской области дроны ВСУ атаковали электропоезд. В результате была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено, сообщил сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над регионами России.
21 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской, два — над Астраханской, один — над Курской.
Сегодня 1470-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.