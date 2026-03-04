Размер шрифта
Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1470-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1470-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами. В Брянской области ВСУ атаковали электропоезд. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «по-глупому» бесплатно отдал Киеву боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:30

8:22

Трамп заявил, что США «по-глупому» бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток.

8:16

🔴 В поселке Суземка Брянской области дроны ВСУ атаковали электропоезд. В результате была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено, сообщил сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

8:10

Европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над регионами России.

21 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской, два — над Астраханской, один — над Курской.

8:01

Сегодня 1470-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
