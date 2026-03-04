Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1470-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника над российскими регионами. В Брянской области ВСУ атаковали электропоезд. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «по-глупому» бесплатно отдал Киеву боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток. «Газета.Ru» ведет хронику событий.