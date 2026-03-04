Россиян выгоняют с круизного корабля, который уже несколько дней стоит в порту Катара

Россияне не могут попасть домой после путешествия на круизном лайнере. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Корабль Celestyal Journey, на котором находится более 150 туристов из РФ (в том числе маленькие дети и пожилые люди), должен был отправиться в ОАЭ из Катара. Однако ситуация на Ближнем Востоке повлияла на курс, и путешественники находятся в порту Дохи уже пять дней.

Более того, туристам заявили, что из-за эксплуатационных ограничений они должны покинуть борт, и принесли «искренние извинения».

«Их не эвакуируют и не предоставляют трансфер. Россиянам разрешили находиться на судне до 7 марта», – сообщается в публикации.

На данный момент из города невозможно улететь. Путешественники могут арендовать машину, чтобы самостоятельно покинуть страну, но это стоит слишком дорого.

Россияне обратились в консульство и попросили об эвакуации.

Всего на борту находится 1250 человек.

