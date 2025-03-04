4 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 4 марта
- Всемирный день инженерии
Это событие будет отмечаться в мире в 2025 году в шестой раз. Профессиональный праздник для всех инженеров, ученых и изобретателей установили осенью 2019 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. В этот день в 1968 году была образована World Federation of Engineering Organizations (WFEO) — международная неправительственная организация, представляющая профессию инженера по всему миру. В нее входит и Российский союз научных и инженерных общественных объединений. Цель праздника — повысить популярность профессии инженера и отдать дань уважения специалистам, без которых было бы невозможным развитие промышленности и строительства.
- Всемирный день борьбы с ожирением
В последние годы проблема ожирения превратилась в одну из самых серьезных угроз для здоровья человечества. По степени опасности ожирение ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями. Сегодняшняя дата призвана привлечь внимание к этой проблеме и направить людей на путь здорового питания и правильного образа жизни.
По данным Росстата, в России в 2023 году массу тела, соответствующую стадиям предожирения и ожирения, имело 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Ежегодно медицинские вузы, клиники и больницы в РФ приурочивают ко Всемирному дню борьбы с ожирением образовательные и просветительские мероприятия. В этом году 4 марта в столице на базе Боткинской больницы пройдет профильный медицинский конгресс с международным участием.
- Международный день очкарика
Этот праздник был учрежден по инициативе одного из зарубежных благотворительных фондов. Цель даты — приободрить тех, кто вынужден смотреть на мир через линзы очков. По данным ВОЗ, более 2,2 млрд человек во всем мире живут с нарушениями зрения.
- Марди Гра
Эту дату отмечают во множестве католических стран мира. В переводе с французского Марди Гра означает «жирный вторник». По своей сути праздник схож с русской Масленицей. В этот день накануне начала поста принято вкусно есть, устраивать гулянья и карнавалы. Завершается Марди Гра ровно в полночь колокольным звоном. С первой минуты среды наступает время поста, покаяния и воздержания.
Во время празднования Дня Марди Гра в Новом Орлеане, вторник, 13 февраля 2024 годаMatthew Hinton/AP
- Международный день блина
Еще один гастрономический праздник совпадает по времени с Марди Гра и тоже приурочен к скорому началу поста. В США его отметили впервые в 1950 году. А вот в Англии дата в почете уже более полутысячи лет. Традиционно в этот день принято устраивать забеги с блинами.
Какие праздники отмечаются 4 марта в других странах
Белоруссия — День милиции. В этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Литва — День святого Казимира. Этот литовский княжич и польский королевич жил в середине XV века и был известен набожностью и милосердием. Сегодня его мощи хранятся в Кафедральном соборе Вильнюса, а сам он считается покровителем страны. День его памяти — не только религиозный, но и светский праздник, который знаменует приход весны. В этот день принято устраивать ярмарки с песнями и танцами.
США — Национальный день вальса. Этот танец начал распространяться в США в середине XIX века. Сегодня это одно из излюбленных танцевальных направлений у жителей страны. Вальс танцуют на официальных обедах, свадьбах и других мероприятиях.
Церковные праздники 4 марта
- День памяти Апостолов от семидесяти Архиппа, епископа Колосского, Филимона, епископа Газского и мученицы равноапостольной Апфии
Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Приняв крещение от святого апостола Павла они открыли свой дом христианам, посвятили себя молитве и богослужениям. Во времена гонений Нерона святые Филимон и Апфия, а также живший в Колоссах святой апостол Архипп приняли мученическую смерть. Язычники ворвались в храм, где шло богослужение, и все прихожане разбежались, лишь Филимон, Архипп и Апфия мужественно встретили тех, кто пришел с недобрыми намерениями. Архиппа растерзала толпа, а Филимона и Апфию забили камнями.
Народные праздники и приметы 4 марта
- День Архипа и Филимона
4 марта на Руси издревле почитали святых Архипа и Филимона — апостолов от семидесяти: последователей Иисуса Христа, проповедовавших его учение в I веке. На Руси на Архипа женщины традиционно проводили время на кухне. Считалось, что чем больше еды наготовит хозяйка, чем больше угостит нищих, тем богаче и успешней будет ее дом. Центральным блюдом стола был каравай. Внутрь блюда частенько клали монетки. Кому попадался кусочек мякиша с денежкой, для того и год будет особенно удачным.
Архипп и Филимон. Миниатюра из Минология Василия II. Ватиканская библиотека, РимWikimedia Commons
- Приметы
Считалось, что с этого дня постепенно вступает в силу весна. Крестьяне внимательно следили за повадками животных.
Довелось увидеть чайку — скоро ждать ледохода.
Если в лесу повстречался белый заяц, значит, зима не торопится уходить и еще накроет землю снегом.
Серые зайцы в лесу — признак скорой оттепели.
Какие исторические события произошли 4 марта
- 1726 год — при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге заработала первая в России гимназия.
- 1733 год — по указу Анны Иоанновны в России учредили полицмейстерские конторы.
- 1762 год — император Петр III подписал указ «О свободной для всех торговле».
- 1818 год — в Москве торжественно открыли бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому.
- 1870 год — на Сормовском заводе заработала первая в России мартеновская печь.
- 1877 год — американский изобретатель Эмиль Берлинер придумал и создал микрофон.
- 1877 год — в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
- 1877 год — в России завершили обучение первые женщины-врачи.
- 1882 год — в Восточном Лондоне на рельсы встали первые британские электрические трамваи.
- 1905 год — Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы.
- 1918 год — о себе громко заявил Бермудский треугольник: в Атлантическом океане пропало военно-морское судно «Циклоп» и 306 пассажиров.
- 1936 год — свой первый полет совершил дирижабль «Гинденбург».
- 1955 год — фирма Sony начал выпуск карманных транзисторных радиоприемников.
- 1975 год — Чарли Чаплина посвятили в рыцари.
- 1997 год — с космодрома Свободный запустили искусственный спутник Земли «Зея» ракетой-носителем «Старт-1».
- 2012 год — Владимир Путин избран президентом на третий срок.
Дни рождения и юбилеи 4 марта
- 1678 год — родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, дирижер.
- 1818 год — родился Василий Васильев, русский ученый-синолог, буддолог, санскритолог.
- 1870 год — родился Евгений Патон, советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки.
- 1876 год — родился Василий Крамер, русский и советский ученый-медик, невропатолог, один из создателей советской нейрохирургической школы.
- 1904 год — родился Джордж Гамов (или Георгий Антонович Гамов), советский и американский физик, астрофизик, автор концепции «горячей Вселенной».
- 1904 год — родился Абрам Алиханов, советский физик, один из основоположников ядерной физики в СССР и создателей первой советской атомной бомбы.
- 1919 год — родился Ростислав Беляков, советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна.
- 1954 год — родился Борис Моисеев, танцовщик, певец и актер, заслуженный артист Российской Федерации.
Кто отмечает дни рождения
- 86 лет исполняется Ларисе Лужиной, актрисе, народной артистке РСФСР.
- 79 лет исполняется Вадиму Яковлеву, актеру театра и кино, народному артисту РСФСР.
- 74 года исполняется Крису Ри, английскому блюзовому музыканту, певцу, известному своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре.
- 73 года исполняется Умберто Тоцци, итальянскому эстрадному певцу и композитору.
- 71 год исполняется Кэтрин О'Хара, канадской и американской актрисе, исполнительнице ролей в фильмах «Один дома» и «Битлджус».
- 60 лет исполняется Юрию Лончакову, российскому летчику-космонавту, Герою РФ.
- 46 лет исполняется Вячеславу Малафееву, футболисту, бывшему вратарю «Зенита» и сборной России.