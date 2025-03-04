4 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 марта во всем мире вспоминают о проблеме ожирения и чествуют инженеров и изобретателей. В католических странах отмечают «жирный вторник», или Марди Гра — это последняя возможность повеселиться перед началом поста. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 4 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 марта

Всемирный день инженерии

Это событие будет отмечаться в мире в 2025 году в шестой раз. Профессиональный праздник для всех инженеров, ученых и изобретателей установили осенью 2019 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. В этот день в 1968 году была образована World Federation of Engineering Organizations (WFEO) — международная неправительственная организация, представляющая профессию инженера по всему миру. В нее входит и Российский союз научных и инженерных общественных объединений. Цель праздника — повысить популярность профессии инженера и отдать дань уважения специалистам, без которых было бы невозможным развитие промышленности и строительства.

Всемирный день борьбы с ожирением

В последние годы проблема ожирения превратилась в одну из самых серьезных угроз для здоровья человечества. По степени опасности ожирение ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями. Сегодняшняя дата призвана привлечь внимание к этой проблеме и направить людей на путь здорового питания и правильного образа жизни.

По данным Росстата, в России в 2023 году массу тела, соответствующую стадиям предожирения и ожирения, имело 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет. Ежегодно медицинские вузы, клиники и больницы в РФ приурочивают ко Всемирному дню борьбы с ожирением образовательные и просветительские мероприятия. В этом году 4 марта в столице на базе Боткинской больницы пройдет профильный медицинский конгресс с международным участием.

Международный день очкарика

Этот праздник был учрежден по инициативе одного из зарубежных благотворительных фондов. Цель даты — приободрить тех, кто вынужден смотреть на мир через линзы очков. По данным ВОЗ, более 2,2 млрд человек во всем мире живут с нарушениями зрения.

Марди Гра

Эту дату отмечают во множестве католических стран мира. В переводе с французского Марди Гра означает «жирный вторник». По своей сути праздник схож с русской Масленицей. В этот день накануне начала поста принято вкусно есть, устраивать гулянья и карнавалы. Завершается Марди Гра ровно в полночь колокольным звоном. С первой минуты среды наступает время поста, покаяния и воздержания.

close Во время празднования Дня Марди Гра в Новом Орлеане, вторник, 13 февраля 2024 года Matthew Hinton/AP

Международный день блина

Еще один гастрономический праздник совпадает по времени с Марди Гра и тоже приурочен к скорому началу поста. В США его отметили впервые в 1950 году. А вот в Англии дата в почете уже более полутысячи лет. Традиционно в этот день принято устраивать забеги с блинами.

Какие праздники отмечаются 4 марта в других странах

Белоруссия — День милиции. В этот день отмечают свой профессиональный праздник сотрудники министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Литва — День святого Казимира. Этот литовский княжич и польский королевич жил в середине XV века и был известен набожностью и милосердием. Сегодня его мощи хранятся в Кафедральном соборе Вильнюса, а сам он считается покровителем страны. День его памяти — не только религиозный, но и светский праздник, который знаменует приход весны. В этот день принято устраивать ярмарки с песнями и танцами.

США — Национальный день вальса. Этот танец начал распространяться в США в середине XIX века. Сегодня это одно из излюбленных танцевальных направлений у жителей страны. Вальс танцуют на официальных обедах, свадьбах и других мероприятиях.

Церковные праздники 4 марта

День памяти Апостолов от семидесяти Архиппа, епископа Колосского, Филимона, епископа Газского и мученицы равноапостольной Апфии

Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Приняв крещение от святого апостола Павла они открыли свой дом христианам, посвятили себя молитве и богослужениям. Во времена гонений Нерона святые Филимон и Апфия, а также живший в Колоссах святой апостол Архипп приняли мученическую смерть. Язычники ворвались в храм, где шло богослужение, и все прихожане разбежались, лишь Филимон, Архипп и Апфия мужественно встретили тех, кто пришел с недобрыми намерениями. Архиппа растерзала толпа, а Филимона и Апфию забили камнями.

4 марта Русская православная церковь также чтит память • мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты;

• преподобных Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских;

• преподобного Равулы Самосатского;

• преподобного Досифея Палестинского, ученика преподобного аввы Дорофея;

• мученика Димитрия Волкова.



4 марта Католическая церковь также чтит память



• святого Казимира, королевича, покровителя Польши, Литвы, молодежи, ремесленников;

• святого Басина Трирского;

• блаженного Умберто III, графа Савойи.

Народные праздники и приметы 4 марта

День Архипа и Филимона

4 марта на Руси издревле почитали святых Архипа и Филимона — апостолов от семидесяти: последователей Иисуса Христа, проповедовавших его учение в I веке. На Руси на Архипа женщины традиционно проводили время на кухне. Считалось, что чем больше еды наготовит хозяйка, чем больше угостит нищих, тем богаче и успешней будет ее дом. Центральным блюдом стола был каравай. Внутрь блюда частенько клали монетки. Кому попадался кусочек мякиша с денежкой, для того и год будет особенно удачным.

close Архипп и Филимон. Миниатюра из Минология Василия II. Ватиканская библиотека, Рим Wikimedia Commons

Приметы

Считалось, что с этого дня постепенно вступает в силу весна. Крестьяне внимательно следили за повадками животных.

Довелось увидеть чайку — скоро ждать ледохода.

Если в лесу повстречался белый заяц, значит, зима не торопится уходить и еще накроет землю снегом.

Серые зайцы в лесу — признак скорой оттепели.

Какие исторические события произошли 4 марта

1726 год — при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге заработала первая в России гимназия.



— при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге заработала первая в России гимназия. 1733 год — по указу Анны Иоанновны в России учредили полицмейстерские конторы.



— по указу Анны Иоанновны в России учредили полицмейстерские конторы. 1762 год — император Петр III подписал указ «О свободной для всех торговле».



— император Петр III подписал указ «О свободной для всех торговле». 1818 год — в Москве торжественно открыли бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому.



— в Москве торжественно открыли бронзовый памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому. 1870 год — на Сормовском заводе заработала первая в России мартеновская печь.



— на Сормовском заводе заработала первая в России мартеновская печь. 1877 год — американский изобретатель Эмиль Берлинер придумал и создал микрофон.



— американский изобретатель Эмиль Берлинер придумал и создал микрофон. 1877 год — в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».



— в Большом театре прошла премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». 1877 год — в России завершили обучение первые женщины-врачи.



— в России завершили обучение первые женщины-врачи. 1882 год — в Восточном Лондоне на рельсы встали первые британские электрические трамваи.



— в Восточном Лондоне на рельсы встали первые британские электрические трамваи. 1905 год — Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы.



— Николай II поручил министру внутренних дел Александру Булыгину разработать проект закона о создании Государственной думы. 1918 год — о себе громко заявил Бермудский треугольник: в Атлантическом океане пропало военно-морское судно «Циклоп» и 306 пассажиров.



— о себе громко заявил Бермудский треугольник: в Атлантическом океане пропало военно-морское судно «Циклоп» и 306 пассажиров. 1936 год — свой первый полет совершил дирижабль «Гинденбург».



— свой первый полет совершил дирижабль «Гинденбург». 1955 год — фирма Sony начал выпуск карманных транзисторных радиоприемников.



— фирма Sony начал выпуск карманных транзисторных радиоприемников. 1975 год — Чарли Чаплина посвятили в рыцари.



— Чарли Чаплина посвятили в рыцари. 1997 год — с космодрома Свободный запустили искусственный спутник Земли «Зея» ракетой-носителем «Старт-1».



— с космодрома Свободный запустили искусственный спутник Земли «Зея» ракетой-носителем «Старт-1». 2012 год — Владимир Путин избран президентом на третий срок.

Дни рождения и юбилеи 4 марта

1678 год — родился Антонио Вивальди , итальянский композитор, скрипач, дирижер.



, итальянский композитор, скрипач, дирижер. 1818 год — родился Василий Васильев , русский ученый-синолог, буддолог, санскритолог.



, русский ученый-синолог, буддолог, санскритолог. 1870 год — родился Евгений Патон , советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки.



, советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки. 1876 год — родился Василий Крамер , русский и советский ученый-медик, невропатолог, один из создателей советской нейрохирургической школы.



, русский и советский ученый-медик, невропатолог, один из создателей советской нейрохирургической школы. 1904 год — родился Джордж Гамов (или Георгий Антонович Гамов), советский и американский физик, астрофизик, автор концепции «горячей Вселенной».



(или Георгий Антонович Гамов), советский и американский физик, астрофизик, автор концепции «горячей Вселенной». 1904 год — родился Абрам Алиханов , советский физик, один из основоположников ядерной физики в СССР и создателей первой советской атомной бомбы.



, советский физик, один из основоположников ядерной физики в СССР и создателей первой советской атомной бомбы. 1919 год — родился Ростислав Беляков , советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна.



, советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А.И. Микояна. 1954 год — родился Борис Моисеев, танцовщик, певец и актер, заслуженный артист Российской Федерации.

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