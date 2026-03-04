В России утвердили новый ГОСТ на маникюр и педикюр

Новый ГОСТ на маникюр и педикюр начнет действовать с апреля 2026 года

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт для ногтевого сервиса, который начнет действовать в России с 30 апреля 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Этот документ устанавливает общие требования к картам процессов, а также описывает этапы их выполнения. Разработаны карты для различных услуг, включая маникюр, педикюр, уход за кожей рук и ног, а также укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей, декоративное покрытие и снятие искусственных материалов.

Согласно стандарту, классический (обрезной) маникюр должен выполняться в течение 45-60 минут с учетом подготовительных и заключительных этапов, в зависимости от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр займет 40-60 минут, аппаратный — 40-70 минут, комбинированный — 40-60 минут. Услуги спа-ухода за кожей рук и ногтей, а также косметического массажа кистей должны занимать 30-40 минут. Классический педикюр (обрезной) — 60-90 минут, препаратный — 60-80 минут, аппаратный — 60-80 минут, комбинированный — 60-90 минут.

Также указано время выполнения таких услуг, как уход за кожей стоп и ногтями и косметический массаж стоп — 30-40 минут; укрепление или выравнивание натуральных ногтей — 70-90 минут; моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах — 70-150 минут; на верхних «гелевых» типсах — 50-120 минут; коррекция искусственных ногтей — 60-120 минут; декоративное покрытие лаком — 5-10 минут, гель-лаком — 15-25 минут; снятие лакового покрытия — 5-10 минут, механическим или химическим способом — 10-20 минут.

Стандарт будет применяться ко всем организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, предоставляющим услуги ногтевого сервиса. Кроме того, карты типовых технологических процессов могут быть использованы для разработки документов по стандартизации и технической документации в области ногтевого сервиса.

