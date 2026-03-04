Пьяная девушка упала с высоты в Орске, взбираясь в квартиру по металлической лестнице

В Орске девушка упала с высоты, взбираясь в квартиру по металлической лестнице

В Орске 19-летняя пьяная девушка решила забраться в квартиру через балкон и упала с высоты. Об этом сообщает orenburg.kp.ru.

Инцидент произошел, когда местная жительница в состоянии алкогольного опьянения решила пробраться домой на втором этаже не через дверь, а по металлической лестнице, ведущей на балкон. Однако во время подъема она упала, не сумев удержать равновесие.

После этого пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с закрытым переломом костей правой голени. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого десятиклассница выпала с 20-го этажа в Петербурге и приземлилась на козырек подъезда. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее россиянка выпрыгнула с пятого этажа, спасаясь от возлюбленного с ножом.