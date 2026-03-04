Размер шрифта
Армия

Более 50 тысяч военных США участвуют в операции против Ирана

Адмирал Купер: в операции против Ирана участвуют более 50 тысяч военных США
AP

Свыше 50 тысяч военнослужащих задействованы в операции Соединенных Штатов против Ирана. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в социальной сети X.

«Более 50 тыс. военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики США участвуют в этой операции», — подчеркнул Купер.

По словам главы Центрального командования ВС США, в настоящее время подкрепление задействованным военным «находится в пути».

4 марта Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане. ВМС КСИР совершили обстрел ракетами Qadr-380 и Talaiyeh военного корабля, который находился в 650 км от побережья Исламской Республики.

До этого сообщалось, что действия Ирана выявили уязвимости в стратегиях США и Израиля. По мнению автора журнала Strategic Culture Мартина Джея, решающим фактором в исходе вооруженного конфликта станет рост цен на нефть. Он отметил, что Иран уже закрыл Ормузский пролив, в то время как американский флот лишь наблюдал за этой ситуацией. Эксперт также высказал опасение, что привлечением к конфликту других стран Персидского залива может стать крупной ошибкой, которая ударит по их экономике.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.

 
