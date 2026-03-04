Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Придут самые отмороженные»: в Госдуме назвали роковую ошибку Трампа в Иране

Депутат Делягин: действия США продвинули к власти в Иране отмороженных политиков
Thaier Al-Sudani/Reuters

Операция США и Израиля в Иране привела к ликвидации многих военных руководителей, что подтверждают обе стороны. Однако такая ситуация Вашингтону и Тель-Авиву обернется потерями, а не выгодой, так как к власти придут наиболее «энергичные и отмороженные» политики. Они будут менее договороспособными, чем бывший лидер страны Али Хаменеи, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

По его словам, сегодняшние события уже привели к продвижению вверх по служебной лестнице более радикально настроенных людей.

«Это наиболее активные, наиболее честолюбивые, наиболее энергичные и отмороженные, может быть, по-хорошему, или, может быть, не очень по-хорошему люди. Это не клерки. Это не студень. Это пассионарии, которые хотят бороться. И именно их сейчас подняли наверх. 86-летний аятолла просто в силу возраста был склонен к компромиссам и переговорам», — подчеркнул Делягин.

Еще один существенный прокол со стороны американо-израильской операции – это влияние на жителей Ирана, может и выступали против своих властей и протестовали, но теперь, на фоне большого количества жертв, объединятся против единого врага, считает депутат. В пример он привел трагедию с иранской школой, в результате удара по которой жертвами стали около 150 учениц. Это привело к сплочению иранцев вокруг существующей власти, отметил Делягин.

«Да, может быть, со временем ситуация изменится. Но время для Ирана течет, как это ни смешно, медленнее, чем для [президента США Дональда] Трампа», — заключил парламентарий.

Напомним, в операции США против Ирана задействованы более 50 тыс. тысяч военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики. По данным Центрального командования ВС США, в настоящее время подкрепление задействованным военным «находится в пути».

Сообщалось также, что сегодня Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане. ВМС КСИР совершили обстрел ракетами Qadr-380 и Talaiyeh военного корабля, который находился в 650 км от побережья Исламской Республики.

Ранее Запад упрекнули в замалчивании трагедии с иранской школой в Совбезе ООН.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!