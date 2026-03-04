«Придут самые отмороженные»: в Госдуме назвали роковую ошибку Трампа в Иране

Операция США и Израиля в Иране привела к ликвидации многих военных руководителей, что подтверждают обе стороны. Однако такая ситуация Вашингтону и Тель-Авиву обернется потерями, а не выгодой, так как к власти придут наиболее «энергичные и отмороженные» политики. Они будут менее договороспособными, чем бывший лидер страны Али Хаменеи, заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук, ведущий Tsargrad.tv Михаил Делягин.

По его словам, сегодняшние события уже привели к продвижению вверх по служебной лестнице более радикально настроенных людей.

«Это наиболее активные, наиболее честолюбивые, наиболее энергичные и отмороженные, может быть, по-хорошему, или, может быть, не очень по-хорошему люди. Это не клерки. Это не студень. Это пассионарии, которые хотят бороться. И именно их сейчас подняли наверх. 86-летний аятолла просто в силу возраста был склонен к компромиссам и переговорам», — подчеркнул Делягин.

Еще один существенный прокол со стороны американо-израильской операции – это влияние на жителей Ирана, может и выступали против своих властей и протестовали, но теперь, на фоне большого количества жертв, объединятся против единого врага, считает депутат. В пример он привел трагедию с иранской школой, в результате удара по которой жертвами стали около 150 учениц. Это привело к сплочению иранцев вокруг существующей власти, отметил Делягин.

«Да, может быть, со временем ситуация изменится. Но время для Ирана течет, как это ни смешно, медленнее, чем для [президента США Дональда] Трампа», — заключил парламентарий.

Напомним, в операции США против Ирана задействованы более 50 тыс. тысяч военнослужащих, 200 истребителей, 2 авианосца, а также бомбардировщики. По данным Центрального командования ВС США, в настоящее время подкрепление задействованным военным «находится в пути».

Сообщалось также, что сегодня Иран нанес удар по эсминцу США в Индийском океане. ВМС КСИР совершили обстрел ракетами Qadr-380 и Talaiyeh военного корабля, который находился в 650 км от побережья Исламской Республики.

Ранее Запад упрекнули в замалчивании трагедии с иранской школой в Совбезе ООН.