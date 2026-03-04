Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США начали военную операцию в Эквадоре

США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей
Dolores Ochoa/AP

Американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей. Об этом сообщило Южное командование ВС США в социальной сети X.

«3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций. Данные операции представляют собой отличный пример приверженности партнеров в Латинской Америке и в Карибском бассейне борьбе со злом в виде наркотерроризма», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования.

В ВС США отметили также, что эта операция является примером приверженности партнеров Соединенных Штатов в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

До этого в Нидерландах правоохранители изъяли одну из крупнейших партий наркотиков в истории страны, доставленную в Европу из Эквадора. По данным прокуратуры королевства, наркотики были обнаружены в ходе проверки двух грузовых контейнеров. Всего, согласно отчету ведомства, было изъято 4,8 тонны кокаина, спрятанного на судне в контейнерах с электрическими магнитами.

Ранее эквадорцы выступили против размещения военных баз США.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!