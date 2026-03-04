США начали военную операцию в Эквадоре

Американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей. Об этом сообщило Южное командование ВС США в социальной сети X.

«3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций. Данные операции представляют собой отличный пример приверженности партнеров в Латинской Америке и в Карибском бассейне борьбе со злом в виде наркотерроризма», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования.

В ВС США отметили также, что эта операция является примером приверженности партнеров Соединенных Штатов в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

До этого в Нидерландах правоохранители изъяли одну из крупнейших партий наркотиков в истории страны, доставленную в Европу из Эквадора. По данным прокуратуры королевства, наркотики были обнаружены в ходе проверки двух грузовых контейнеров. Всего, согласно отчету ведомства, было изъято 4,8 тонны кокаина, спрятанного на судне в контейнерах с электрическими магнитами.

Ранее эквадорцы выступили против размещения военных баз США.