Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну

МИД Ирана: содействие стран ЕС действиям США будет актом агрессии против Ирана
Reuters

Если европейские страны присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, то Тегеран расценит это как «помощь агрессорам» и акт войны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет газета Gulf News.

Багаи прокомментировал совместное заявление лидеров Германии, Великобритании и Франции о том, что они могут предпринять «военные меры обороны» для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники.

«Это было бы актом войны. Любой подобный акт против Ирана был бы расценен как помощь агрессорам и как акт войны против Ирана», — отметил представитель иранского МИД.

Также постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни отмечал, что любая страна ЕС, которая примет участие в военной операции США и Израиля против Ирана будет расценена как соучастник нападения и столкнется с последствиями.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, а в ночь на 1 марта ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональда Трампа объяснил удары тем, что Иран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

4 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция уже сбивала иранские БПЛА, чтобы «защитить воздушное пространство союзников». Макрон сообщил о том, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Также глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Франции участвовать в защите стран Ближнего Востока, которые пострадали от атак Ирана.

Кроме того, на военных базах Великобритании на Кипре была объявлена угроза безопасности после удара Ирана. Затем премьер-министр страны Кир Стармер сообщил о том, что Лондон направит вертолеты и корабль для укрепления безопасности на Кипре.

Литва также выразила готовность направить свои вооруженные силы в Иран, если такой запрос поступит от США.

Ранее в Европе рассказали, к чему может привести падение режима в Иране.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!