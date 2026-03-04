В МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну

Если европейские страны присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, то Тегеран расценит это как «помощь агрессорам» и акт войны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет газета Gulf News.

Багаи прокомментировал совместное заявление лидеров Германии, Великобритании и Франции о том, что они могут предпринять «военные меры обороны» для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники.

«Это было бы актом войны. Любой подобный акт против Ирана был бы расценен как помощь агрессорам и как акт войны против Ирана», — отметил представитель иранского МИД.

Также постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни отмечал, что любая страна ЕС, которая примет участие в военной операции США и Израиля против Ирана будет расценена как соучастник нападения и столкнется с последствиями.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, а в ночь на 1 марта ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Президент США Дональда Трампа объяснил удары тем, что Иран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

4 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция уже сбивала иранские БПЛА, чтобы «защитить воздушное пространство союзников». Макрон сообщил о том, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Также глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о готовности Франции участвовать в защите стран Ближнего Востока, которые пострадали от атак Ирана.

Кроме того, на военных базах Великобритании на Кипре была объявлена угроза безопасности после удара Ирана. Затем премьер-министр страны Кир Стармер сообщил о том, что Лондон направит вертолеты и корабль для укрепления безопасности на Кипре.

Литва также выразила готовность направить свои вооруженные силы в Иран, если такой запрос поступит от США.

Ранее в Европе рассказали, к чему может привести падение режима в Иране.