ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью «Бабы-яги»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Сопычи Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, украинские военные атаковали населенный пункт с помощью дрона «Баба-яга», в результате удара был ранен мирный житель.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Богомаз.

Он добавил, что повреждения также получил жилой дом.

Накануне Богомаз сообщал, что украинские беспилотники нанесли удар по автомобилю «Газель» в поселке Витемля в Погарском районе Брянской области.

По его словам, в машине находились продукты для жителей населенного пункта. Богомаз уточнил, что никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб.

2 марта украинские войска также с помощью дрона атаковали частное домовладение в селе Великая Знаменка, расположенном в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Хозяин дома не выжил, его жену с осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее в Курске мужчину не спасли после атаки БПЛА на автосервис.