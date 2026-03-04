Размер шрифта
ВСУ атаковали электропоезд в поселке Суземка Брянской области

Украинские дроны атаковали электропоезд в брянском поселке Суземка
В поселке Суземка Брянской области произошла атака украинских дронов на электропоезд. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли удар дронами-камикадзе по электропоезду в Суземке. К счастью, жертв нет», — сообщил Богомаз.

Он также отметил, что в результате инцидента была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено.

До этого Вооруженные силы Украины применили новый американский беспилотный летательный аппарат, известный как Hornet. Этот БПЛА обладает возможностью поражать цели на дистанции до 145 километров и способен нести полезную нагрузку весом около пяти килограммов. Среди характерных конструктивных особенностей этого дрона можно выделить киль, руль поворота и толкающий винт, размещенные в задней части устройства. Дрон оснащен спутниковой навигацией и возможностью программирования автономного маршрута.

Ранее дроны-камикадзе атаковали село Новая Погощь в том же районе, повреждения получила школа.

 
