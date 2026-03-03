«Остановить алчность». В России предложили полностью изымать имущество коррупционеров

Глава СК России Александр Бастрыкин предложил законодательно разрешить конфискацию всего имущества чиновников, замешанных в коррупции. По его словам, без жестких мер взяточничество не победить. Он также раскрыл, что в 2025 году число расследованных дел о коррупции выросло на четверть, достигнув 14 тысяч. Инициативу поддержали юристы и депутаты.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести закон о конфискации всего имущества чиновников, признанных виновными в коррупции. Такое заявление он сделал на заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.

Необходимость данного шага он объяснил следственной практикой, которая показала, что «алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых и решительных мер».

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества»,

— сказал глава СК.

Россияне давно ждут появления такой меры, заявил Бастрыкин. Кроме того, она «обеспечит значительные поступления в казну».

Он также потребовал от следователей активнее выявлять имущество взяточников, на которое должен быть наложен арест. Помимо этого, необходимо жестко пресекать растрату бюджетных денег, выделенных на стратегически значимые цели.

Как на заседании раскрыл Бастрыкин, за два года следователи инициировали расследования в отношении 36 нечистых на руку судей. В 2025 году сотрудники СК расследовали более 14 тысяч уголовных дел о коррупции , что почти на 25% больше, чем годом ранее. Благодаря этому государству и другим потерпевшим возместили ущерб, превышавший 128 миллиардов рублей.

Александр Бастрыкин Екатерина Штукина/РИА Новости

555 из этих преступлений были совершены организованными группами и преступными сообществами, добавил председатель СК. А 617 обвиняемых коррупционеров обладали особым правовым статусом: в суд были направлены дела против 308 депутатов и глав муниципалитетов, 20 депутатов региональных законодательных органов, 58 руководителей органов предварительного расследования и следователей и 13 работников прокуратуры.

Эксперты поддержали

Депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с ТАСС поддержал инициативу Бастрыкина, предложив направлять конфискованное имущество для поддержки участников СВО: «Для меня казнокрадство — преступление перед народом и перед будущим нашей страны, которое в условиях СВО надо выжигать каленым железом, а конфискованное имущество использовать для нужд наших бойцов и их близких».

Он добавил, что в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, которые предлагали также конфисковывать имущество родственников коррупционеров при отсутствии доказательств законности покупок.

Член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД, адвокат Павел Зайцев в эфире радио Sputnik напомнил, что сейчас Уголовный кодекс предусматривает штраф в виде до стократного размера взятки , что «фактически, и есть стоимость имущества». Дело в том, что для погашения назначенного наказания собственность приговоренных продают на торгах.

«Если, например, дача взятки осуществляется низовым сотрудникам, например, сотрудникам ГАИ, то у них соответствующее имущество. Если министру, то там взятки, как правило, это миллионы рублей, а то и долларов. И если умножить на стократ, как правило, они погашаются», — объяснил юрист.

Он добавил, что новая инициатива СК будет полезной для организации ареста имущества. Зайцев предложил также конфисковывать собственность близких родственников, на которые коррупционеры могли записать ее.

alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Борьбу с коррупцией ужесточили

Факт увеличения числа уголовных дел о коррупции Зайцев объяснил тем, что правоохранители усилили работу по выявлению таких преступлений, в том числе по событиям «давно минувших лет», когда взятку дали, например, семь лет назад.

Юрист Евгений Моторин в разговоре с Kuban.aif.ru отметил и увеличение числа случаев изъятия коррупционно нажитого имущества:

«Ранее изъятие имущества было редкостью. Сейчас же, по данным Счетной палаты, за последние 5-7 лет изъято собственности на сотни миллиардов рублей, а общая стоимость активов, подлежащих обращению, исчисляется триллионами.

Цифры впечатляют: только в 2025 году объем конфискованного коррупционного имущества составил 8776 единиц общей стоимостью более 113 миллиардов рублей».

Кроме того, государство совершенствует законы, связанные с этими процессами. Например, не просто изымает активы, но и готовит инфраструктуру для управления ими, добавил Моторин.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты ранее отмечали, что до 2025 года судебная система в России «остро нуждалась в зачистке от коррупционеров». Юрист и политолог Максим Сытенко подчеркнул, что активная борьба со взяточничеством среди судей началась после назначения председателем Верховного суда РФ Игоря Краснова.

«Именно суды принимают окончательные решения и находятся в этом плане над прокуратурой. Поэтому для борьбы с коррупцией в судах мало возглавлять лишь Генпрокуратуру — нужно возглавить тот орган, который принимает решения. Именно после перевода туда Краснова начались коррупционные раскрытия в судейском корпусе», — заявил юрист.