Флорист рассказала об оригинальных вариантах цветов на 8 Марта

Мужчинам, которые хотят преподнести женщинам оригинальный букет к Международному женскому дню, стоит отказаться от классических тюльпанов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, эти цветы могут быть оригинальным подарком только в случае, если отдать предпочтение современным сортам. Некоторые из них по виду напоминают пионы или лилии, уточнила она. К оригинальным вариантам цветов эксперт отнесла эустому — цветок, который ботаники называют «колокольчиком прерий».

«Это очень нежный, приятный цветок. Может быть даже махровый. У них очень нежные: сиреневые, розовые, голубоватые оттенки. Букет из эустомы будет выглядеть очень трогательно», — отметила Сафронова.

К более дорогим вариантам экзотических растений она отнесла стрелиции, орхидеи и протеи.

Результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что в трети (32,9%) опрошенных российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Еще 17,1% женщин предпочли бы сертификат или денежный бонус. Корпоратив с фуршетом выбрали 9,5%, активный формат на природе — 5%, творческое поздравление — 3,8%.

