В среду в Москве ожидается до -5°С
Ника Пикекатлет
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В среду, 6 января, в Москве ожидается облачность, а также местами небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит от -5°С — -3°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -8°С — -6°С. Скорость ветра составит 3 — 8 м/с.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Кроме того, синоптики предупредили о гололедице.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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