Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Петербурге вспыхнула крыша исторического здания, более 25 человек эвакуированы

В Петербурге произошел пожар в историческом здании
МЧС России

На Моховой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга загорелся дом 28, сообщает в Telegram-канале городское управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар начался в 00:28 на чердаке дома. Огонь распространился на 60 «квадратах». В тушении возгорания участвовали 23 человека и пять единиц техники.

В следующем посте говорится, что из опасной зоны эвакуировали 26 человек. В 1:59 было ликвидировано отрытое горение. При пожаре никто не пострадал.

По информации из открытых источников, по этому адресу находится историческое здание. Его возвели в стиле эклектики архитекторы Виктор Шретер и Иероним Китнер. В XIX веке здание принадлежало вдове вице-адмирала Филиппа Быченского. В разное время с ним были связаны писатели Николай Лесков, Петр Вяземский и композитор Александр Даргомыжский. Дом признан памятником архитектуры федерального назначения. Сейчас там располагаются отель, гостиница для пожилых людей и магазин стройхозтоваров.

Ранее в Петербурге подожгли вагон электрички.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!