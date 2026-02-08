В Петербурге вспыхнула крыша исторического здания, более 25 человек эвакуированы

На Моховой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга загорелся дом 28, сообщает в Telegram-канале городское управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар начался в 00:28 на чердаке дома. Огонь распространился на 60 «квадратах». В тушении возгорания участвовали 23 человека и пять единиц техники.

В следующем посте говорится, что из опасной зоны эвакуировали 26 человек. В 1:59 было ликвидировано отрытое горение. При пожаре никто не пострадал.

По информации из открытых источников, по этому адресу находится историческое здание . Его возвели в стиле эклектики архитекторы Виктор Шретер и Иероним Китнер. В XIX веке здание принадлежало вдове вице-адмирала Филиппа Быченского. В разное время с ним были связаны писатели Николай Лесков, Петр Вяземский и композитор Александр Даргомыжский. Дом признан памятником архитектуры федерального назначения. Сейчас там располагаются отель, гостиница для пожилых людей и магазин стройхозтоваров.

