На юге России приостановили полеты три аэропорта

В ночь на 8 февраля приостановили работу три российских аэропорта. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В посте от 1:07 уточняется, что для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе. Он призвал жителей обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем», и укрыться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, он рекомендовал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Кравченко попросил горожан сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала тревоги, а также напомнил о запрете делать фото и снимать видео об атаке и делиться этими материалами в сети. Он также предупредил местных жителей, что прятаться в автомобилях и под стенами многоэтажек нельзя.

