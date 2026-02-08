Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

На юге России приостановили полеты три аэропорта

В Волгограде, Геленджике и Краснодаре ограничили прием и отправку рейсов
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 8 февраля приостановили работу три российских аэропорта. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В посте от 1:07 уточняется, что для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе. Он призвал жителей обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем», и укрыться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, он рекомендовал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Кравченко попросил горожан сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала тревоги, а также напомнил о запрете делать фото и снимать видео об атаке и делиться этими материалами в сети. Он также предупредил местных жителей, что прятаться в автомобилях и под стенами многоэтажек нельзя.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!